ЕС потратит десятки миллионов евро на транспортную инфраструктуру Украины

Евросоюз потратит 45 миллионов евро на транспортную инфраструктуру Харькова

Европейский союз профинансирует модернизацию метрополитена в Харькове, а также выделит средства на организацию необходимой сопутствующей инфраструктуры. Ознакомившись с соответствующей тендерной документацией ЕС, «Лента.ру» выяснила объем денежного вознаграждения, которое будет выплачено подрядчику за вышеуказанные услуги.

Так, согласно тендеру, расчетная совокупная стоимость данного контракта составит 45 миллионов евро до вычета налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Средства будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка — государственной структуры Евросоюза, призванной оказывать финансовую помощь экономически отстающим регионам Европы.

45 000 000 евро выделит Евросоюз на модернизацию метрополитена Харькова

Из документов также следует, что в рамках контракта планируется закупить не только поезда, но и всю необходимую для функционирования метрополитена инфраструктуру. Так, в описании тендера говорится о следующих объектах закупки:

• пятивагонные составы метро;

• основные запасные части;

• оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта поездов;

• расходуемые и подверженные износу запасные части;

• документация в бумажном виде и на электронных носителях;

• ввод в эксплуатацию составов метрополитена и вспомогательного оборудования;

• обучение персонала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскрыл общую сумму помощи, выделеннной Украине донорами из ЕС. Он заявил, что, согласно подсчетам, вся выделенная Евросоюзом помощь Киеву эквивалентна 16 миллиардам евро. Верховный представитель ЕС также напомнил, что первый европейский транш Украине составил 500 миллионов евро.

До этого Боррель отмечал, что Евросоюз предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине, однако подчеркнул, что, по его мнению, у стран ЕС «нет выбора».