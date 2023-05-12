Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 12 мая 2023Мир

ЕС потратит десятки миллионов евро на транспортную инфраструктуру Украины

Евросоюз потратит 45 миллионов евро на транспортную инфраструктуру Харькова

Фото: Carlos Barria / Reuters

Европейский союз профинансирует модернизацию метрополитена в Харькове, а также выделит средства на организацию необходимой сопутствующей инфраструктуры. Ознакомившись с соответствующей тендерной документацией ЕС, «Лента.ру» выяснила объем денежного вознаграждения, которое будет выплачено подрядчику за вышеуказанные услуги.

Так, согласно тендеру, расчетная совокупная стоимость данного контракта составит 45 миллионов евро до вычета налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Средства будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка — государственной структуры Евросоюза, призванной оказывать финансовую помощь экономически отстающим регионам Европы.

45 000 000
евро

выделит Евросоюз на модернизацию метрополитена Харькова

Из документов также следует, что в рамках контракта планируется закупить не только поезда, но и всю необходимую для функционирования метрополитена инфраструктуру. Так, в описании тендера говорится о следующих объектах закупки:

• пятивагонные составы метро;
• основные запасные части;
• оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта поездов;
• расходуемые и подверженные износу запасные части;
• документация в бумажном виде и на электронных носителях;
• ввод в эксплуатацию составов метрополитена и вспомогательного оборудования;
• обучение персонала.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскрыл общую сумму помощи, выделеннной Украине донорами из ЕС. Он заявил, что, согласно подсчетам, вся выделенная Евросоюзом помощь Киеву эквивалентна 16 миллиардам евро. Верховный представитель ЕС также напомнил, что первый европейский транш Украине составил 500 миллионов евро.

До этого Боррель отмечал, что Евросоюз предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине, однако подчеркнул, что, по его мнению, у стран ЕС «нет выбора».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась. Почему страны отказались вступать в конфликт с Москвой?
Постпред Крыма предостерег Британию от втягивания в конфликт на Украине
Написанное краской послание на машине москвича развеселило пользователей сети
Раскрыты пропагандистские действия Запада в отношении Парада Победы в Москве
Российский первоклассник запустил самодельный парашют и выпал из окна школы
В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода
ЕС потратит десятки миллионов евро на транспортную инфраструктуру Украины
Похудевшая на 18 килограммов актриса показала тело в бикини
Шансы Байдена переизбраться на фоне скандала с расследованием конгресса оценили
Все страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.