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12:32, 12 мая 2023Россия

Российский приемный ребенок заболел гриппом и умер по недосмотру матери

В Красноярске четырехлетний приемный ребенок заболел гриппом и умер по недосмотру матери

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Красноярске четырехлетний приемный ребенок умер от гриппа по недосмотру матери. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, четырехлетний ребенок жаловался матери на плохое самочувствие, боли в горле и головную боль — женщина решила лечить его дома самостоятельно, из-за чего мальчик скончался через пять дней после начала болезни. Судмедэкспертиза установила, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате гриппа.

Помимо этого, россиянка избивала мальчика и еще одного приемного сына, так как была недовольна их поведением. В частности, женщина била детей металлической ложкой.

У женщины изъяли семилетнего ребенка и поместили его в социальное учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, а также о жестоком обращении с ним.

Ранее в Саратове умерла заболевшая гриппом девочка — ей было пять лет. Ребенка с гриппом госпитализировали, он скончался в больнице.

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Анастасия Шейкина
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