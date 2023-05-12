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15:36, 12 мая 2023Россия

Найденный на дереве в московском парке дрон запустили дети

Baza: найденный на дереве дрон в парке Покровское-Стрешнево в Москве был запущен детьми

Фото: Austin Pacheco / Unsplash

Беспилотный летательный аппарат, найденный в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, был запущен детьми. Об этом пишет Baza.

По информации издания, группа несовершеннолетних запустила маленький квадрокоптер и случайно направила его на дерево. Предполагается, что с их родителями проведут воспитательную беседу, так как с 3 мая в столице запрещено запускать дроны.

В издании отметили, что случившееся вызвало серьезный переполох: на место выехали представители силовых структур, а новость быстро распространилась в СМИ.

Ранее в экстренных службах Москвы сообщили об обнаружении беспилотника в одном из столичных парков. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски хозяина дрона — они допустили, что им был кто-то из местных жителей.

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Варвара Кошечкина
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