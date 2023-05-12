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19:08, 12 мая 2023Из жизни

Стадо слонов насмерть затоптало женщину и оставило ее детей сиротами

The Hindu: в Индии стадо слонов насмерть затоптало женщину у железнодорожной станции

Фото: David Clode / Unsplash

Дикие слоны насмерть затоптали 36-летнюю вдову из Индии и оставили ее детей сиротами. Об этом сообщает The Hindu.

Рано утром Уша вместе с двумя приятельницами пришла на железнодорожную станцию Mulanur в штате Андхра-Прадеш. Женщины ожидали прибытия поезда, когда на них внезапно набросилось стадо слонов. Ее приятельницы успели скрыться в лесу, однако Уше сбежать не удалось.

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Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. У нее осталось трое детей: две дочери и сын. Тело Уши было доставлено в государственную больницу для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Индии дикие слоны убили рабочего, его жену и трехлетнюю дочь. Правительство выплатило родственнику покойных 60 тысяч рупий в качестве компенсации.

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Алиса Удовик
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