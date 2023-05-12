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15:36, 12 мая 2023Бывший СССР

Эстония призвала страны НАТО увеличить военные расходы

Премьер Эстонии Каллас: Таллин настаивает на увеличении военных расходов стран НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония настаивает на увеличении военных расходов стран-членов НАТО через увеличение целевого показателя трат на оборону, заявила премьер-министр республики Кая Каллас в интервью американскому изданию Newsweek.

Каллас отметила, что она обеспокоена и удивлена тем, что большинство членов альянса не могут повысить траты на оборону до двух процентов ВВП. В то же время Эстония, по ее заявлению, сейчас увеличивает расходы на военный бюджет до трех процентов.

«Каллас отметила, что ее правительство будет настаивать на установке союзниками по НАТО еще большего целевого показателя расходов на следующем саммите», — говорится в публикации.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса будет рассмотрен вопрос членства Украины в блоке. При этом он отметил, что решения по принятию страны в НАТО может и не быть.

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Алевтина Запольская
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