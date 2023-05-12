Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса

Президент Литвы Науседа заявил, что членство Украины в НАТО рассмотрят на саммите альянса

Вопрос членства Украины в НАТО рассмотрят на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Pais.

«Это не значит, что будут какие-либо решения о членстве, но нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО», — сказал Науседа.

Ранее президент Украины Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о принятии страны в НАТО после завершения военного конфликта на ее территории. Также глава государства ответил на вопрос о возможном прекращении военной помощи в случае провала контрнаступления.