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11:37, 12 мая 2023Моя страна

Фестиваль авиации пройдет в Приморье в мае

Фестиваль авиации Novorossiya avia fest 2023 будет проходить в Приморье 27 и 28 мая

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Приморье 27 и 28 мая будет проходить фестиваль авиации Novorossiya avia fest 2023. Как уточняет KP.RU, у посетителей фестиваля будет возможность узнать об основах пилотирования, а также изучить интересные факты из мира авиации.

Организаторы приготовили для жителей и гостей фестиваля насыщенную шоу-программу, включающую выступления пилотов, парашютистов и парапланеристов, выставки, лекции, фуд-корт, игровые и развлекательные зоны. Помимо прочего, у желающих будет возможность полетать на самолете или воздушном шаре, а также взять на прокат квадроцикл.

Отмечается, что впервые фестиваль Novorossiya avia fest состоялся в 2022 году. Тогда организаторам удалось собрать более пяти тысяч гостей и получить множество положительных отзывов. В 2023 году планируется расширить площадку фестиваля новыми зонами отдыха и развлечений для гостей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе стартовал Буддийский международный кинофестиваль.

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Варвара Кошечкина
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