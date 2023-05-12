Буддийский международный кинофестиваль пройдет в российском регионе

В Туве пройдет Буддийский международный кинофестиваль

Буддийский международный кинофестиваль стартует в Республике Тыва 12 мая, смотр пройдет в городе Кызыл. Как уточняет «Российская газета», в показе будут участвовать 26 картин из шести стран и десяти регионов России.

Фестиваль будет проходить с 12 по 14 мая. В эти дни режиссеры из России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии и Японии представят свои документальные, полнометражные и короткометражные киноленты.

Рассказывая о фестивале, глава Минкульта республики Виктор Чигжит отметил, что десять из включенных в фестивальную программу фильмов будут представлять Республику Тыва. «Это фильмы известных тувинских режиссеров, а также начинающих тувинских авторов», — добавил он.

Отмечается, что впервые Буддийский международный кинофестиваль провели в республике в 2022 году. Смотр проходит при поддержке управления Камбы-Ламы Республики Тыва и республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что фестиваль городских экскурсий «Хото» прошел в столице Бурятии Улан-Удэ.