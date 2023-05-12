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20:20, 12 мая 2023Среда обитания

Москвичи стали чаще интересоваться покупкой жилья в курортном штате США

Спрос на жилье во Флориде со стороны жителей Москвы и Подмосковья вырос на 12,04 процента

Фото: Mike Ehrmann / Getty Images

По итогам марта 2023 года спрос на приобретение недвижимости во Флориде со стороны жителей Москвы и Московской области оказался на 12,04 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что они стали чаще интересоваться покупкой жилья в курортном штате США, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

При этом, несмотря на наблюдаемый рост, параметр за третий месяц текущего года был на 3,12 процента ниже, чем за второй. Специалисты отметили, что количество запросов от москвичей снижается два месяца подряд. Кроме того, спрос на приобретение жилья во Флориде по итогам первого квартала 2023-го по сравнению с четвертым кварталом 2022-го снизился на 22,62 процента.

Относительно первого квартала предыдущего года интерес жителей Московского региона в январе-марте нынешнего года упал на 42,79 процента. Отрицательная динамика по сравнению с январем-мартом 2021 года в первом квартале 2023-го составила 51,55 процента.

В апреле эксперты Florida.Realestate пришли к выводу, что граждане России стали реже интересоваться покупкой недвижимости в США. Согласно их данным, по итогам марта 2023 года спрос со стороны россиян на приобретение жилья в этой стране снизился на 5,1 процента относительно февраля.

Полина Кислицына
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