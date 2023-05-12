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15:47, 12 мая 2023Мир

США открыли охоту на россиян ради обмена на Гершковича

WSJ: США ищут россиян в тюрьмах по всему миру, чтобы обменять их на журналиста Гершковича

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти США ищут заключенных российских граждан по всему миру, чтобы обменять на американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

Охоту открыли не только на россиян в американских тюрьмах, но и на тех, кто находится в заключении в других странах.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что на обмен претендует осужденный в США по делу о киберпреступлении россиянин Роман Селезнев.

Сотрудник WSJ Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже, журналиста арестовали до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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Виктория Кондратьева
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