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14:33, 12 мая 2023Россия

В Москве студентка ГИТИСа обвинила преподавательницу в избиении

Mash: в Москве студентка обвинила преподавательницу ГИТИСа в избиении

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве 22-летняя студентка Российского института театрального искусства (ГИТИС) обвинила преподавательницу в избиении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, пострадавшая россиянка рассказала врачам, что преподавательница якобы напала на нее со спины. После этого студентка самостоятельно добралась до больницы, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Каким образом было нанесено увечье, не уточняется. На данный момент девушка все еще испытывает головные боли, а также жалуется на тремор и нарушение координации.

В свою очередь, ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что студентку никто не избивал. По словам руководителя вуза, ее просто слегка задели на репетиции. Теперь в произошедшем разбирается полиция.

Ранее студентка «Синергии» избила в туалете молотком по голове другую ученицу вуза. 16-летняя россиянка напала на 17-летнюю девушку в туалете университета. Пострадавшей удалось вырваться и добежать до преподавателей, которые вызвали полицию.

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Константин Лысяков
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