Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:34, 12 мая 2023Путешествия

Раскрыта стоимость туров в Грузию после возобновления прямого авиасообщения

TourDom: недельный тур в грузинскую Аджарию на двоих в июне стоит от 23,2 тысячи рублей

Фото: Руслан Терехов / Коммерсантъ

Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Грузии после обновления своих программ на фоне возобновления прямого авиасообщения с Россией с 15 мая. Об этом сообщает портал TourDom.

«Пакетные туры с перелетом будут сразу же, когда в глобальных системах бронирования появятся билеты на прямые рейсы. Полноценный турпродукт по Грузии будет сформирован в течение двух-трех недель», — рассказали в пресс-службе компании «Интурист».

Сейчас россиянам предлагается забронировать отели, а стоимость перелета оплатить позже. Так, недельная поездка в Аджарию с заездом 1 июня и проживанием в гостинице категории три звезды стоит от 23,2 тысячи рублей на двоих, в Тбилиси путешественникам предлагают отдохнуть на аналогичных условиях за 27,1 тысячи рублей.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил» Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
25 июня 2020

Туроператоры предполагают, что наибольшим спросом будут пользоваться сити-туры на выходные в столицу Грузии, продолжительные экскурсионные поездки по стране с посещением винных регионов, а также пляжный отдых в Батуми, Гонио, Квариати, Кобулети и Чакви.

Ранее представители турбизнеса в Грузии обрадовались восстановлению прямого авиасообщения с РФ и заявили, что ждут возвращения российских туристов. Кроме того, владельцы турфирм заверили, что в Грузии отсутствует русофобия, а россиянам не стоит опасаться за свою безопасность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Возбуждено новое уголовное дело после падения карусели в Оренбурге
Уровень доверия россиян Путину составил почти 81 процент
Лукашенко пригласили на саммит ООН
Большинство жителей Молдавии высказались против вступления в НАТО
Телескоп Уэбба впервые зафиксировал свет от субнептуна
В Киеве допустили серию наступлений ВСУ в 2023 году
Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования
Вертолет Ми-8 аварийно сел в российском регионе из-за попадания птицы в винт
Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.