Раскрыта стоимость туров в Грузию после возобновления прямого авиасообщения

TourDom: недельный тур в грузинскую Аджарию на двоих в июне стоит от 23,2 тысячи рублей

Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Грузии после обновления своих программ на фоне возобновления прямого авиасообщения с Россией с 15 мая. Об этом сообщает портал TourDom.

«Пакетные туры с перелетом будут сразу же, когда в глобальных системах бронирования появятся билеты на прямые рейсы. Полноценный турпродукт по Грузии будет сформирован в течение двух-трех недель», — рассказали в пресс-службе компании «Интурист».

Сейчас россиянам предлагается забронировать отели, а стоимость перелета оплатить позже. Так, недельная поездка в Аджарию с заездом 1 июня и проживанием в гостинице категории три звезды стоит от 23,2 тысячи рублей на двоих, в Тбилиси путешественникам предлагают отдохнуть на аналогичных условиях за 27,1 тысячи рублей.

Туроператоры предполагают, что наибольшим спросом будут пользоваться сити-туры на выходные в столицу Грузии, продолжительные экскурсионные поездки по стране с посещением винных регионов, а также пляжный отдых в Батуми, Гонио, Квариати, Кобулети и Чакви.

Ранее представители турбизнеса в Грузии обрадовались восстановлению прямого авиасообщения с РФ и заявили, что ждут возвращения российских туристов. Кроме того, владельцы турфирм заверили, что в Грузии отсутствует русофобия, а россиянам не стоит опасаться за свою безопасность.