Стало известно о новом возможном аресте бывшего премьера Пакистана

Полиция Лахора в Пакистане выехала в Исламабад для нового задержания экс-премьера Хана

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана могут вновь арестовать по другим делам. Полиция Лахора в Пакистане выехала в Исламабад для нового задержания политика. Об этом стало известно из публикации издания Dawn.

Отмечается, что группу полиции возглавляет заместитель генерального инспектора. совместная следственная группа, расследующая дела против Имрана, проинформировала Высокий суд Исламабада о том, что добивается ареста главы оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС).