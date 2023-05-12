Блогерша с покрытым татуировками телом ответила на нравоучения в сети

Блогерша Эсси показала руки и живот с цветными изображениями цветов и узоров

Блогерша Эсси (фамилия неизвестна) ответила на нравоучения в сети за покрытое татуировками тело. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 429,5 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом essiebone предстала перед зрителями в укороченном топе. При этом на руках, животе и груди юзерша показала многочисленные цветные изображения цветов и узоров. «После первой сделанной татуировки люди стали говорить мне, что я совершила ошибку и порчу свое тело», — рассказала Эсси. Затем она заявила в ролике, что не стала слушать рекомендации общества и продолжила набивать рисунки на кожу.

Подписчики поддержали поступок блогерши в комментариях под постом. «Ты похожа на принцессу, которой разбили сердце, но она продолжила жить для себя», «Ты выглядишь потрясающе с татуировками», «Красотка», «Мне нравятся твои рисунки», — написали они.

В августе 2022 года житель Канады Реми покрыл почти всю поверхность кожи татуировкой и показал свое тело в сети. Для публикации мужчина позировал перед камерой, сидя на асфальте в майке и шортах. На размещенном в сети снимке видно, что тело героя материала полностью закрашено черным пигментом, единственным исключением является его лицо.