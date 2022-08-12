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Мужчина показал полностью покрытое черной татуировкой тело в сети

Житель Канады Реми покрыл 95 процентов кожи татуировкой и показал новое фото в сети

Фото: @ephemeral_remy

Житель Канады Реми покрыл почти всю поверхность кожи татуировкой и показал свое тело на фотографии в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Для публикации мужчина позировал перед камерой, сидя на асфальте в майке и шортах. На опубликованном в сети снимке видно, что тело героя материала полностью закрашено черным пигментом, единственным исключением является его лицо. По информации издания Daily Star, однотонный рисунок занимает 95 процентов кожного покрова Реми.

«У всех нас есть свои демоны, и я — в мире со своими. Нас оскорбляют особенности других людей лишь в том случае, если мы не в ладах с самими собой. Никто не должен выбивать вас из колеи, просто существуя и занимаясь своими делами», — поразмышлял канадец в описании поста.

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В январе Реми назвал самое болезненное место на коже во время процесса нанесения рисунков. «Может быть, внутренняя часть ягодиц или более глубокие области внутренней поверхности бедер», — поделился мужчина, признавшись, что эти зоны «довольно чувствительны».

Канадец начал делать экстремальные татуировки в 2009 году и с тех пор потратил на процедуры около 120-130 тысяч канадских долларов (около 7,3 миллиона рублей), проведя более 1200 часов в тату-салонах.

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Дина Васильева
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