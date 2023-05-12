Раскрыта разница в предпочтениях россиян и россиянок в отпуске

Россиянки считают, что летний отпуск лучше провести на море, а мужчины хотят остаться дома

Жительницы России считают, что лучше всего предстоящим летом отдохнуть на море, а мужская часть населения страны хотела бы провести время дома. Разница в предпочтениях россиян и россиянок в отпуске раскрыта в исследовании сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый шестой респондент (17 процентов) признался, что лучшим вариантом отдыха является путешествие на море, 14 процентов соотечественников полагают, что стоит остаться дома. 11 процентов опрошенных планируют провести отпуск на даче или в деревне, каждый десятый считает оптимальным решением отдых в России.

Среди тех, кто мечтает уехать летом из дома, 4 процента считают лучшим вариантом курорты Крыма, 3 процента проголосовали за Краснодарский край. Также 3 процента задумываются о том, чтобы провести отпуск на речке или озере. Еще 3 процента готовы отправиться в любую дружественную зарубежную страну.

Два процента голосов россияне отдали за поездки по городам России. По одному проценту высказались за поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и в азиатскую часть континента.

Ранее маркетинговая платформа Calltouch раскрыла условия идеального отпуска в представлении россиян. 25 процентов опрошенных выбрали сумму в 200 тысяч рублей подходящей для хорошего отпуска. 20 процентов респондентов назвали приемлемыми расходы в 150-200 тысяч рублей.