Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 12 мая 2023Путешествия

Раскрыта разница в предпочтениях россиян и россиянок в отпуске

Россиянки считают, что летний отпуск лучше провести на море, а мужчины хотят остаться дома
СюжетНаселение России:

Фото: Minh Pham / Unsplash

Жительницы России считают, что лучше всего предстоящим летом отдохнуть на море, а мужская часть населения страны хотела бы провести время дома. Разница в предпочтениях россиян и россиянок в отпуске раскрыта в исследовании сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый шестой респондент (17 процентов) признался, что лучшим вариантом отдыха является путешествие на море, 14 процентов соотечественников полагают, что стоит остаться дома. 11 процентов опрошенных планируют провести отпуск на даче или в деревне, каждый десятый считает оптимальным решением отдых в России.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Среди тех, кто мечтает уехать летом из дома, 4 процента считают лучшим вариантом курорты Крыма, 3 процента проголосовали за Краснодарский край. Также 3 процента задумываются о том, чтобы провести отпуск на речке или озере. Еще 3 процента готовы отправиться в любую дружественную зарубежную страну.

Два процента голосов россияне отдали за поездки по городам России. По одному проценту высказались за поход в горы, путешествие на Байкал, в ДагестанАбхазию и в азиатскую часть континента.

Ранее маркетинговая платформа Calltouch раскрыла условия идеального отпуска в представлении россиян. 25 процентов опрошенных выбрали сумму в 200 тысяч рублей подходящей для хорошего отпуска. 20 процентов респондентов назвали приемлемыми расходы в 150-200 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
Девятилетний воспитанник российского детдома отравился лекарствами и впал в кому
Депутат Госдумы рассказал о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро
Психолог назвала способы распознать паническую атаку
Крупный поставщик нефти вернется на мировой рынок
Одной категории россиян предложили ускорить получение квартир за участие в СВО
Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки
Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»
Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса
Описаны выгоды Китая от завершения украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.