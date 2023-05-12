Российская ПВО сбила украинский истребитель в небе над ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя Су-27 в небе над ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель Су-27 ВВС Украины в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был уничтожен в районе населенного пункта Часов Яр, уточнили в военном ведомстве.

Также Минобороны отчиталось о многократных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск на соледарском тактическом направлении. Все атаки противника были отражены, подчеркнули в министерстве.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.