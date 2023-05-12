Раскрыта информация о состоянии избитой актрисы из «Улиц разбитых фонарей»

78.ru: избитую актрису из «Улиц разбитых фонарей» Гридасову перевели в ожоговую реанимацию

Актриса Марина Гридасова, которую нашли избитой и без сознания на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге, переведена в ожоговую реанимацию. Информацию о ее состоянии раскрыли источники издания 78.ru.

По их данным, актрису сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» в состоянии средней степени тяжести привезли в одну из больниц 2 мая. Сначала она попала в шоковую реанимацию, но потом ее перевели в ожоговую, где она находится до сих пор.

У 63-летней женщины переохлаждение, воспаление легких и пневмония. По словам близких актрисы, через два-три дня ее обещают перевести в обычную палату.

Ранее сообщалось, что актрису Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. 1 мая она вышла из своей квартиры и не вернулась. Женщину нашли голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания.