Стилистка раскрыла правильный способ ухода за джинсами

Блогерша Одри раскрыла правильный способ сушки джинсов с помощью отпаривателя

Популярная стилистка раскрыла правильный способ ухода за вещами из денима. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Одри разместила видео, в котором рассказала о методах сушки джинсов. По словам эксперта, лучше не оставлять брюки высыхать естественным путем сразу после стирки. Вместо этого она советует отправить штаны и другие жесткие вещи в сушильную машину с влажным полотенцем на 10 минут, чтобы таким образом смягчить ткань.

В случае отсутствия сушки можно также использовать отпариватель. «Как и сушилка, отпариватель вернет влагу в ткань, тем самым она станет менее жесткой. С помощью отпаривателя можно размягчить любые наряды», — пояснила пользовательница сети в видео.

Зрители поблагодарили юзершу за лайфхак в комментариях. «Спасибо!», «Очень круто», «Лучшая», «Спасибо тебе!», «Благодарю за способы», — высказывались многочисленные подписчики.

Ранее в мае были раскрыты способы надолго сохранить качество вещей после стирки. Блогерша Шавонн (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, рекомендовала не стирать одежду после ее первого использования. Также, чтобы добиться указанного эффекта, по словам юзерши, необходимо выворачивать одежду наизнанку.