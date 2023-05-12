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10:41, 12 мая 2023Бывший СССР

Военкор объяснил задержку наступления ВСУ ударами российской авиации

Военкор Коц объяснил задержку наступления ВСУ ударами ВКС РФ по украинским резервам

Фото: Reuters

Задержка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвана ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России по украинским резервам в прифронтовой зоне. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его словам, военно-политическое руководство в Киеве корректирует планы из-за ударов российской авиации по технике и вооружению ВСУ на удалении в 30-50 километров от линии соприкосновения.

«Пошли удары и по местам скопления живой силы, и по железнодорожным составам, и по площадкам с техникой. Чем больше появлялось жирных целей, тем быстрее они уничтожались», — написал военкор. При этом он заявил, что окончательно Киев не откажется от планов по наступлению.

Накануне глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления могут быть информационной уловкой перед началом операции.

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Алевтина Запольская
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