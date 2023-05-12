Одной категории россиян предложили ускорить получение квартир за участие в СВО

Губернатор Приморья предложил ускорить получение квартир сиротами за участие в СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ускорить получение квартир одной категорией россиян за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель заксобрания российского региона Александр Ролик.

Кожемяко внес в заксобрание законопроект о приоритете в получении жилищного сертификата для сирот, участвующих в спецоперации. При этом глава российского региона предложил не требовать от них достижения возраста 23 лет и не оценивать их адаптацию к самостоятельной жизни.

Законопроект приморского губернатора рассмотрят на ближайшем заседании и вынесут на рассмотрение в мае сразу в трех чтениях, пояснил Ролик.

«Поддержка участников СВО является сегодня в Приморье приоритетным направлением в работе органов власти всех уровней», — отметил председатель заксобрания.

В апреле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с идеей провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации и их семьям. Речь, в частности, шла о сфере законотворчества о высшем образовании и медобслуживании ряда льготных категорий граждан.