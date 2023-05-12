Пилотов российского самолета ослепили лазером при посадке в Шереметьево

Пилотов российского самолета из Сочи в Москву ослепили лазером при посадке в Шереметьево

Пилотов российского самолета, следовавшего из Сочи в Москву, ослепили лазером при посадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер уже подлетал к столичному аэропорту Шереметьево ночью 12 мая, когда командиру воздушного судна и его помощнику попал в глаза луч. Пилот незамедлительно доложил о случившемся, отметив, что все равно сможет посадить борт.

Самолет благополучно приземлился. Подробности произошедшего сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о подобном происшествии с пассажирским рейсом, летевшим из Перми во Владикавказ. Ситуация произошла с самолетом Pegas Fly в районе аэропорта Беслан в Северной Осетии.