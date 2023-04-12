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15:19, 12 апреля 2023Путешествия

Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером

Aviaincident: пилотов летевшего во Владикавказ лайнера пытались ослепить лазером

Фото: Jack B / Unsplash

Пилотов российского самолета, летевшего из Перми во Владикавказ, пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла с пассажирским лайнером Pegas Fly в районе аэропорта Беслан в Северной Осетии. «Экипаж рейса KAR 887 доложил на удалении 17 километров от населенного пункта Назрань о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены экипажа в результате инцидента не пострадали. Воздушное судно произвело посадку в штатном режиме.

Ранее в летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. У самолета Red Wings загорелась вспомогательная силовая установка.

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Фариза Бацазова
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