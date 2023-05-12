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16:20, 12 мая 2023Интернет и СМИ

VK открыла доступ к уникальному контенту

Состоялась презентация первого фильма в рамках проекта VK «Места»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На первом туристическом слете «Маевка. Больше, чем путешествие», который проходит на базе центра знаний «Машук», состоялась презентация первого фильма в рамках проекта VK «Места». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что 9-минутный ролик посвящен Архангельской области, доступ к контенту уже открыт в «VK Видео». В материал вошли самые яркие впечатления участников недельной медиаэкспедиции и уникальная информация о регионе.

В частности, зрители увидят культурно-ландшафтный парк «Голубино», арктическую деревню Кимжа, музей-заповедник «Малые Корелы» и Пинежские пещеры, узнают, как восстанавливается арктическое поморское судно, и увидят место рождения бельков — детенышей гренландского тюленя.

«Качественный контент о путешествиях всегда пользовался спросом на площадках VK, а благодаря проекту "Места" его количество возрастет в разы — он появится не только в профильных сообществах проекта, но и в сообществах блогеров, партнеров различного уровня и на официальных страницах регионов. Наша задача — вдохновить пользователей путешествовать, посещать уникальные локации и создавать уже свой пользовательский контент», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

«Места» — проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для соцсетей. В центре каждого киноэссе — уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.

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Варвара Кошечкина
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