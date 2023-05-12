В российской Арктике видеоловушка сняла голодного медведя в поисках пищи

В Кандалакшском заповеднике голодный медведь отправился на поиски пищи и попал на видео

В Кандалакшском заповеднике в Мурманской области голодный бурый медведь отправился на поиски пищи и попал в объектив видеоловушки. Кадры опубликованы на странице заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе природного объекта, медведя заметили на острове Оленьем. Ранее в этом арктическом российском заповеднике находили лишь следы этого животного.

«После пробуждения хороша любая пища: и растительная, и животная. В такие моменты хорошо жить у моря — на берегу можно найти вкусных мидий или даже тушу тюленя», — прокомментировали видео в заповеднике.

Ранее сообщалось, что семейство белых медведей сняли на видео с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы». Животных заметили в Карском море. Во время съемки медведица встала на задние лапы.