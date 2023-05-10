69-я параллель
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09:26, 10 мая 202369-я параллель

Вставшую на задние лапы белую медведицу в сопровождении медвежат сняли на видео

В Карском море белую медведицу с медвежатами сняли на видео с борта атомного ледокола

Семейство белых медведей сняли на видео с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы». Животных заметили в Карском море. Кадры опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

На видео медведица ведет двух медвежат по покрытой льдом поверхности. Увидев проплывающее мимо судно, медведица встает на задние лапы и пристально смотрит в сторону ледокола. Затем она уводит детенышей в сторону от пути следования судна.

Диких обитателей Арктики экипаж ледокола встретил во время проводки танкера к порту Сабетта. Видео сняла третий помощник капитана Мария Кочегарова.

В феврале экипаж ледокола «Сибирь» снял на видео белых медведей на Таймыре. Тогда к людям вышли медведица с медвежонком. Медвежонок попытался выпросить у моряков пищу. Не получив угощения, животные ушли.

Алан Босиков
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