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13:53, 12 мая 2023Россия

Медведев предрек Зеленскому самоубийство по сценарию Гитлера

Медведев заявил, что у Зеленского есть шанс совершить самоубийство по сценарию Гитлера
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс совершить самоубийство, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал слова украинского лидера, прозвучавшие в интервью «Би-би-си».

Реагируя на слова президента Украины, Медведев заметил, что политик может «сгинуть от своих рук», совершив самоубийство. «Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — добавил он.

Заявление Медведева прозвучало после того, как Зеленский в интервью предрек всем в Кремле плохой конец.

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Варвара Кошечкина
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