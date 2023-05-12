Медведев предрек Зеленскому самоубийство по сценарию Гитлера

Медведев заявил, что у Зеленского есть шанс совершить самоубийство по сценарию Гитлера

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс совершить самоубийство, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал слова украинского лидера, прозвучавшие в интервью «Би-би-си».

Реагируя на слова президента Украины, Медведев заметил, что политик может «сгинуть от своих рук», совершив самоубийство. «Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — добавил он.

Заявление Медведева прозвучало после того, как Зеленский в интервью предрек всем в Кремле плохой конец.