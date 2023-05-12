Медведев отреагировал на слова Зеленского о плохом конце для Кремля

Медведев заявил, что у Зеленского есть шанс совершить «трусливое самоубийство»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «все в Кремле кончат плохо». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

«Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук», — заявил он и добавил, что неизвестно, кто и как умрет. При этом, добавил Медведев, у украинского лидера есть шанс совершить «трусливое самоубийство».

Высказывание, о котором идет речь, Зеленский произнес в интервью телеканалу «Би-би-си».

3 мая Медведев выразил мнение, что после атаки украинских беспилотников на Кремль у России нет вариантов, кроме уничтожения президента Украины. По словам политика, Зеленский не нужен даже для подписания акта о капитуляции страны.