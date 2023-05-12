Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 12 мая 2023Мир

Песков прокомментировал мирную миссию Ватикана по Украине

Представитель Кремля Песков прокомментировал позицию России по миссии Ватикана по Украине

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Россия не располагает информацией о мирной миссии Ватикана по Украине, прокомментировал позицию Москвы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«У нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит», — заявил пресс-секретарь российского президента, заверив, что Кремль будет «внимательно это отслеживать».

Ранее источник при Святом престоле подтвердили встречу главы Ватикана папы римского с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, информацию о визите не раскрывают из соображений безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом
МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Беременная Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда
На Украине заявили о праве на удары по территории России
Генпрокуратуру попросили признать солиста группы «Би-2» иноагентом
Россиян захотели наделить правом скрывать факт о давнем банкротстве
В России оценили способность Китая склонить Украину к миру
Стали известны подробности смертельной аварии с экс-футболистом «Спартака»
В России назвали основного кандидата для обмена с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.