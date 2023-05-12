Песков прокомментировал мирную миссию Ватикана по Украине

Представитель Кремля Песков прокомментировал позицию России по миссии Ватикана по Украине

Россия не располагает информацией о мирной миссии Ватикана по Украине, прокомментировал позицию Москвы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«У нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит», — заявил пресс-секретарь российского президента, заверив, что Кремль будет «внимательно это отслеживать».

Ранее источник при Святом престоле подтвердили встречу главы Ватикана папы римского с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, информацию о визите не раскрывают из соображений безопасности.