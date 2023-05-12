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08:42, 12 мая 2023Россия

Россиянин украл ограду с могилы участника СВО и поставил на могиле знакомой

Chita.ru: забайкалец украл ограду с могилы участника СВО и поставил на могиле знакомой
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Житель города Балей Забайкальского края украл ограду с могилы участника специальной военной операции (СВО) на Украине Алексея Мартюшева и поставил на могиле знакомой. Полиции удалось найти россиянина спустя восемь месяцев после совершения преступления, об этом сообщается на портале Chita.ru.

Мужчина совершил кражу в сентябре 2022 года. Данные об этом были опубликованы на странице во «ВКонтакте» экс-главы Балейского района Сергея Гальченко.

Полицейским в ходе розыскных мероприятий удалось установить, что незадолго до кражи россиянин получил заказ от вдовы погибшего военного на установку нового металлического ограждения на могилу и демонтажа старой оградки.

«Имея корыстный умысел, злоумышленник похитил старое металлическое ограждение и установил его на могилу своей знакомой», — пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, причиненный материальный ущерб составил 25 тысяч рублей. В отношении жителя Балея возбудили уголовное дело о краже. Мужчина на допросе признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В феврале сообщалось, что могилу участника спецоперации подожгли на кладбище в крымской Евпатории. 21-летний молодой человек погиб в октябре 2022 года. Он участвовал в боях на донецком направлении, а также в Херсонской области.

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Анна Щербакова
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