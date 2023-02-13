В Крыму подожгли могилу участника СВО

Полиция и МЧС подтвердили поджог могилы участника СВО на кладбище в крымской Евпатории

Могилу участника специальной военной операции (СВО) на Украине подожгли на кладбище в крымской Евпатории. Информацию об этом подтвердили в полиции и МЧС по региону, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

21-летний молодой человек погиб в октябре 2022 года. Он участвовал в боях на донецком направлении, а также в Херсонской области. Парень служил в Севастополе в составе 810-й бригады морской пехоты.

В феврале крымчанина посмертно наградили орденом Мужества.

О пожаре на могиле родителям погибшего добровольца сообщили знакомые. Когда мужчина с женщиной оказались на месте, увидели, что захоронение выгорело.

Работники кладбища в Евпатории предположили, что все произошло из-за лампадки. Они объяснили отцу погибшего добровольца, что сторож ничего не видел, а камер на территории нет.

Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве, сейчас преступников ищут.

3 февраля сообщалось, что в Артемовском Свердловской области сгорела могила участника спецоперации на Украине. Его знакомые рассматривают версию о поджоге.