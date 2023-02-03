В российском регионе сгорела могила участника СВО

E1: в Артемовском Свердловской области сгорела могила участника спецоперации Миниахметова

В городе Артемовском Свердловской области сгорела могила участника специальной военной операции (СВО) Сергея Миниахметова. Об этом сообщили порталу Е1 друзья погибшего военнослужащего.

Они выдвинули свою версию происшествия. «Мы точно можем сказать, что это поджог. <...> Просим компетентные органы разобраться в произошедшем», — пояснили жители российского региона.

О ситуации доложили и главе Артемовского Константину Трофимову. Он лично написал заявление в полицию. По его мнению, могила участника СВО вспыхнула не по вине вандалов. Трофимов предположил, что от лампадки, которую оставили родственники на 40 дней, могли загореться венки.

В июле 2022 года сообщалось, что в городе Борзе в Забайкальском крае группа российских подростков осквернила могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Правоохранители разъяснили, что четверо из подозреваемых еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.