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Подростки в Забайкальском крае осквернили могилы погибших в спецоперации солдат

Полиция установила личности подростков, осквернивших могилы участников спецоперации

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В городе Борзе в Забайкальском крае группа российских подростков осквернила могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

В пресс-службе сообщили, что в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими совместно с региональным Управлением Федеральной службы безопасности (УФСБ) были установлены личности пятерых молодых людей, участвовавших в преступлении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность и роль каждого в содеянном. Четверо из подозреваемых еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье.

Отмечается, что возбужденное следователями уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений в настоящее время находится в производстве Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что с применением украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство. В результате инцидента были ранены пятеро человек, трое из них находятся в состоянии средней тяжести.

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Валентина Процкова
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