Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына

Москвичка на допросе заявила, что убила 4-летнего сына во время приступа шизофрении

41-летняя москвичка, убившая четырехлетнего сына, страдает шизофренией. Она совершила преступление во время приступа психического заболевания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Таким образом на допросе у следователя женщина объяснила причину убийства ребенка. Она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, уточняет РЕН ТВ. На убийство ее подтолкнули голоса в голове.

Следствие ходатайствует о ее аресте, сообщили «Ленте.ру» в московском управлении Следственного комитета России. Ей вменяется убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, 11 мая женщина 1981 года рождения в квартире жилого дома на Рублевском шоссе задушила сына и перерезала ему горло.