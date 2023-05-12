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18:30, 12 мая 2023Из жизни

Жена и пасынок два года хранили в доме мумифицированное тело мужчины

Daily Mail: жена и пасынок два года хранили в доме мумию умершего мужчины и попались

Фото: Fred Moon / Unslash

Полиция в австралийском штате Квинсленд расследует обстоятельства смерти мужчины, мумифицированное тело которого нашли в доме его жены и пасынка. Об этом сообщает Daily Mail.

Родственница из Канберры попыталась навестить 69-летнего мужчину. Жена и пасынок ее родственника отказали ей в доступе к дому. Пасынок заявил австралийке, что мужчина нездоров и был недавно госпитализирован, но позвонив в несколько больниц, женщина узнала, что он не был пациентом ни одной из них. Не сумев попасть в дом, женщина вызвала полицию.

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Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом и обнаружили в кровати умершего австралийца. На мумифицированном трупе отсутствовали видимые травмы. По данным следствия, австралиец умер около двух лет назад. Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины. Причина его смерти до сих пор не установлена. Хранившие мумию жильцы дома редко выходили на улицу, а продукты заказывали на дом. Пока не предъявлено никаких обвинений в связи со смертью австралийца.

Ранее сообщалось, что житель Нидерландов спрятал тело умершего 101-летнего отца в морозильной камере и объяснил свои действия желанием иметь возможность беседовать с ним.

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Алиса Дмитриева
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