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05:00, 11 мая 2023Из жизни

Мужчина сохранил тело 101-летнего отца в морозильнике ради бесед с ним

Житель Нидерландов спрятал тело умершего отца в морозильнике, чтобы разговаривать с ним

Фото: Unsplash

Житель Нидерландов спрятал тело умершего 101-летнего отца в морозильной камере и объяснил свои действия желанием иметь возможность беседовать с ним. Об этом сообщает Evening Standard.

Врач из общины Ландграф обратился в полицию, так как его пациент-долгожитель давно не давал о себе знать. Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом в понедельник, 9 мая, и обнаружили труп 101-летнего пенсионера в морозильнике. Оказалось, что голландец скончался около полутора лет назад от естественных причин, а его 82-летний отпрыск, проживавший с ним, решил сохранить тело.

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Как передает телеканал L1, сын покойного заявил, что заморозил его после смерти, чтобы «продолжать разговаривать с ним». «Я не хотел терять его. Иначе я бы очень скучал», — объяснил свой поступок мужчина.

В данный момент полицейские пытаются выяснить, не были ли останки пенсионера сокрыты в мошеннических целях. Для этого эксперты должны установить точную причину и время смерти. Сын покойного пока остается на свободе. Как рассказали соседи, он сам серьезно болен и вынужден регулярно ездить в больницу.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, два года хранила тело умершей матери в морозильнике, завладела ее удостоверением личности и попала под суд. Женщина предстала перед судом по обвинению в том, что скрыла смерть матери и обладала полученным мошенническим путем удостоверением личности.

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Алиса Дмитриева
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