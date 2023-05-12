Постпред Крыма Мурадов: контрнаступление Украины станет концом ее государственности

Запланированное Киевом контрнаступление станет концом украинской государственности, заявил вице-премьер правительства Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мурадова, так называемый «контрнаступ» также станет завершением «исторически неизбежного воссоединения русского народа как Малой, так и Великой Руси».

Постпред республики добавил, что война Запада на истребление народа Малороссии и Новороссии гарантированно приведет к его возвращению «к родному цивилизационному очагу», где он сможет спастись от пообещавших ему мир правителей.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) доживают последние дни на фронте из-за отсутствия у них руководства. Он допустил, что командующий cухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный арестованы за «неповиновение» президенту Украины Владимиру Зеленскому.