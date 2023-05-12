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15:07, 12 мая 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Пороз Грайворонского округа
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Село Пороз Грайворонского городского округа обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, при обстреле никто не пострадал. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены повреждения на территории двух частых домов — там посечены фасады и крыши, а также выбиты окна. Помимо этого, осколками от снарядов оказались повреждены крыша хозпостройки и стекло авто.

Днем ранее, 11 мая, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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