Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Пороз Грайворонского округа

Село Пороз Грайворонского городского округа обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, при обстреле никто не пострадал. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены повреждения на территории двух частых домов — там посечены фасады и крыши, а также выбиты окна. Помимо этого, осколками от снарядов оказались повреждены крыша хозпостройки и стекло авто.

Днем ранее, 11 мая, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.