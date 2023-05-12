Медведев словами «око за око» ответил на притеснение российского бизнеса

Медведев: Россия ответит «око за око» на притеснение отечественного бизнеса за рубежом

Россия ответит на притеснение отечественного бизнеса за рубежом принципом «око за око». Такими словами сложившуюся ситуацию прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Пока не заработает обновленная система международных договоров, нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как "око за око"», — высказался он на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По словам Медведева, если российский бизнес и граждане притесняются в какой-то стране, ее резидентов в России ждет то же самое.

11 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд рассказал, что заблокированные Евросоюзом активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Он уточнил, что активы лиц, попадающих под ограничения блока, не подлежат прямой конфискации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российских бизнесменов, которые хранили средства в западных странах, в итоге просто ограбили. Он отметил, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком и фальшивкой.