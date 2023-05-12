Стала известна дата начала отключения горячей воды в Москве

Заммэра Москвы Бирюков: горячую воду в столице начнут отключать с 15 мая

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 15 мая. Такую дату назвал заместитель мэра столицы Петр Бирюков, пишет «Интерфакс».

Замглавы города пояснил, что мера необходима для проведения гидравлических испытаний — в ходе них специалисты находят возможные ненадежные участки тепловых сетей, чтобы вовремя их отремонтировать. «Обойтись без отключений на сегодняшний день невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические мероприятия», — подчеркнул Бирюков.

Заммэра пообещал, что все работы будут завершены к 1 сентября. «В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей, предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды. Он доступен на портале mos.ru. Чтобы узнать график отключения воды, жильцам необходимо ввести в поисковой строке на сервисе адрес дома.