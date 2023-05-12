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10:44, 12 мая 2023Россия

Петербургский пенсионер попал в реанимацию после столкновения с велосипедистом

В Петербурге пенсионер попал в реанимацию после того, как его сбил велосипедист

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 70-летний пенсионер попал в реанимацию после столкновения с велосипедистом. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 мая. По данным издания, 15-летний подросток на велосипеде сбил мужчину на Тихорецком проспекте. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ушиб и ссадину мягких тканей головы. Уточняется, что у мужчины проблемы с сердцем и атеросклероз сосудов.

У подростка выявили перелом кисти, ушибы, а также растяжение связок шейного отдела позвоночника. После осмотра медиками его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина на электросамокате наехал на 76-летнего пенсионера и проломил ему череп. Пострадавшего со множественными травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

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Варвара Родикова
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