Силовые структуры
Российский заключенный попытался покончить с собой во время этапирования
Заключенный из Краснодара попытался покончить с собой во время этапирования в колонию
Заключенный из Краснодара попытался покончить с собой во время этапирования в Ростов. Об этом сообщает Telegam-канал Kub Mash.
Мужчину осудили на год и семь месяцев за кражу, его собирались доставить в ростовскую колонию. Во время этапирования он попытался совершить суицид, пока сокамерники спали. В Новороссийске конвоир заметил, что осужденному плохо, и вызвал скорую.
На следующий день россиянина выписали из больницы.