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20:39, 12 мая 2023Силовые структуры

Российский заключенный попытался покончить с собой во время этапирования

Заключенный из Краснодара попытался покончить с собой во время этапирования в колонию

Фото: Игорь Надеждин / РИА Новости

Заключенный из Краснодара попытался покончить с собой во время этапирования в Ростов. Об этом сообщает Telegam-канал Kub Mash.

Мужчину осудили на год и семь месяцев за кражу, его собирались доставить в ростовскую колонию. Во время этапирования он попытался совершить суицид, пока сокамерники спали. В Новороссийске конвоир заметил, что осужденному плохо, и вызвал скорую.

На следующий день россиянина выписали из больницы.

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Владимир Шарапов
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