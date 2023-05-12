В Петербурге восьмиклассник погиб после прогулки с другом

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб после прогулки с другом

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб после прогулки с другом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, прохожие в Калининском районе обнаружили тело восьмиклассника под окнами дома на Гжатской улице вечером. Позже с сотрудниками полиции связалась мать юноши.

Женщина рассказала, что сын отправился на прогулку с другом. Школьник будто уже собирался домой, однако за несколько минут до того, как было найдено тело, в мессенджере от него пришло прощальное сообщение.

Восьмиклассник воспитывался в благополучной семье. Следователи начали разбираться в обстоятельствах случившегося. С места были изъяты обувь, телефон и вейп. Следы школьника искали в том числе на общем балконе 20-го этажа.

10 мая сообщалось, что в крымском Симферополе 14-летний подросток захотел удивить подругу на детской площадке с помощью веревочного каната и погиб.

Юноша решил впечатлить приятельницу и стал набрасывать канат себе на шею. Внезапно несовершеннолетний поскользнулся, и веревка сдавила ему горло. Спасти его не удалось.