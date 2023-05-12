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16:18, 12 мая 2023Россия

В России девятилетний мальчик задохнулся в квартире из-за неисправной вентиляции

В Чебоксарах девятилетний мальчик насмерть отравился угарным газом в квартире

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Чебоксарах девятилетний мальчик задохнулся в квартире с неисправной вентиляцией. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Чувашии.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом. В квартире была установлена газовая колонка, при этом вентиляционную шахту полностью закрывала гофра от кухонной вытяжки.

Вместе с мальчиком в квартире находился еще один ребенок, а также мать погибшего, уточняет региональный главк СК России. Их госпитализировали.

Ранее в Крыму 15-летний подросток умер, отравившись угарным газом в туалете. Причиной его гибели также стало отсутствие вентиляции в помещении. Смерть мальчика наступила из-за неисправного отопительного котла, у которого отсутствовала вентиляционная труба. Знавшие об этом хозяева проветривали помещение, открывая форточку.

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Алан Босиков
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