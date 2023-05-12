Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 12 мая 2023Россия

Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ во время попытки наступления

Минобороны заявило, что при попытке наступления ВСУ ВС России отразили все атаки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении российские войска отразили все атаки. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что при отражении всех 26 атак ВСУ Вооруженные силы (ВС) России проявили мужество, отдельно отметив бойцов 4 и 200 мотострелковых бригад, а также армейскую авиацию.

Также Конашенков уточнил, что ВС России смогли занять более выгодные рубежи в районе Берховского водохранилища.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Всего в ходе боев на донецком и входящем в него соледарском направлениях ВСУ потеряли около 900 военнослужащих.

Ранее Минобороны официально опровергало распространенные в Telegram-каналах сообщения о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон
Вдова Николая Караченцева рассказала о самочувствии после госпитализации
На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора
Мошенник лишил доверчивого мужчину сотен тысяч рублей за несколько минут
Врач предупредил о приводящей к раку распространенной привычке россиян
Обнаружен рост сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках
Российская ПВО сбила украинский истребитель в небе над ДНР
Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет
Медведев отреагировал на слова Зеленского о плохом конце для Кремля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.