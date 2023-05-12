Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ во время попытки наступления

Минобороны заявило, что при попытке наступления ВСУ ВС России отразили все атаки

При попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении российские войска отразили все атаки. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что при отражении всех 26 атак ВСУ Вооруженные силы (ВС) России проявили мужество, отдельно отметив бойцов 4 и 200 мотострелковых бригад, а также армейскую авиацию.

Также Конашенков уточнил, что ВС России смогли занять более выгодные рубежи в районе Берховского водохранилища.

Всего в ходе боев на донецком и входящем в него соледарском направлениях ВСУ потеряли около 900 военнослужащих.

Ранее Минобороны официально опровергало распространенные в Telegram-каналах сообщения о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.