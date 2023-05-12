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16:25, 12 мая 2023Мир

МИД ЮАР выразит протест послу США после его слов о поставках оружия России

МИД ЮАР выразит протест послу США, заявлявшему о возможных поставках оружия России
СюжетПротесты в России

Фото: AP

Министерство иностранных дел ЮАР выразит протест американскому послу Рубену Бригети после его заявлений о поставках оружия, которые, по его словам, Россия якобы получала от властей республики. Как уточняет со ссылкой на представителя МИД ЮАР Клейсона Моньелу местный телеканал News24, после встречи с послом ведомство опубликует соответствующее заявление.

«Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР выразит демарш послу США в стране после его вчерашних заявлений», — заверил Моньела, реагируя на слова Бригети.

Представитель внешнеполитического ведомства страны добавил, что глава МИД ЮАР Наледи Пандор обсудит меры в отношении американского посла с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее в ЮАР опровергли заявления посла США о поставках оружия России. В администрации президента ЮАР подчеркнули, что утверждения дипломата не содержат никаких доказательств и опираются на недостоверные данные.

Критику властей ЮАР вызвали слова Бригети о том, что Претория якобы тайно поставляет оружие в Россию. Выступив с такими обвинениями, дипломат сослался на пребывание российского судна Lady R на базе ВМС ЮАР Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года. По данным Вашингтона, судно якобы принадлежит российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ». Власти ЮАР отказались сообщать США информацию о том, что перевозил корабль и что на него погрузили в порту.

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Варвара Кошечкина
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