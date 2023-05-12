Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:41, 12 мая 2023Из жизни

Женщина узнала о беременности через несколько часов после гибели мужа

NYP: женщина узнала о беременности после гибели мужа под колесами пикапа

Фото: Amr Taha / Unsplash

Жительница американского города Сантакуин, штат Юта, узнала о беременности вскоре после того, как ее муж погиб под колесами пикапа. Об этом сообщает New York Post (NYP).

23-летний Джонатан Родригес грузил камни в стоявший на склоне пикап. В этот момент его пятилетний сын залез в машину и дернул неисправную рукоятку переключения передач. Пикап покатился вниз и наехал на людей, стоявших на его пути. В результате мужчина погиб, а его мать, 47-летняя Соня Родригес, получила тяжелые травмы. Женщине предстоит перенести множество операций.

Материалы по теме:
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021

Через несколько часов после гибели Джонатана его супругу Дейзи Родригес доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. После осмотра врачи сообщили ей, что она беременна. Сестра Дейзи назвала эту новость последним подарком Джонатана своей жене.

У пары уже были сыновья: одному из них три года, другому — пять лет.

После гибели мужчины родные пытаются найти силы для поддержки друг друга. Они подчеркнули, что Джонатан был великолепным мужем и замечательным отцом, а также трудолюбивым человеком, который стремился обеспечить своей семье прекрасную жизнь.

Ранее сообщалось, что невеста в городе Фолли-Бич, штат Северная Каролина, США, попала в ДТП с пьяным автомобилистом и погибла в день свадьбы. Жених и двое других пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом
МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Беременная Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда
На Украине заявили о праве на удары по территории России
Генпрокуратуру попросили признать солиста группы «Би-2» иноагентом
Россиян захотели наделить правом скрывать факт о давнем банкротстве
В России оценили способность Китая склонить Украину к миру
Стали известны подробности смертельной аварии с экс-футболистом «Спартака»
В России назвали основного кандидата для обмена с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.