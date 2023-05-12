Женщина узнала о беременности через несколько часов после гибели мужа

NYP: женщина узнала о беременности после гибели мужа под колесами пикапа

Жительница американского города Сантакуин, штат Юта, узнала о беременности вскоре после того, как ее муж погиб под колесами пикапа. Об этом сообщает New York Post (NYP).

23-летний Джонатан Родригес грузил камни в стоявший на склоне пикап. В этот момент его пятилетний сын залез в машину и дернул неисправную рукоятку переключения передач. Пикап покатился вниз и наехал на людей, стоявших на его пути. В результате мужчина погиб, а его мать, 47-летняя Соня Родригес, получила тяжелые травмы. Женщине предстоит перенести множество операций.

Через несколько часов после гибели Джонатана его супругу Дейзи Родригес доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. После осмотра врачи сообщили ей, что она беременна. Сестра Дейзи назвала эту новость последним подарком Джонатана своей жене.

У пары уже были сыновья: одному из них три года, другому — пять лет.

После гибели мужчины родные пытаются найти силы для поддержки друг друга. Они подчеркнули, что Джонатан был великолепным мужем и замечательным отцом, а также трудолюбивым человеком, который стремился обеспечить своей семье прекрасную жизнь.

Ранее сообщалось, что невеста в городе Фолли-Бич, штат Северная Каролина, США, попала в ДТП с пьяным автомобилистом и погибла в день свадьбы. Жених и двое других пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы.

