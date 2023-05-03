Невеста погибла в день свадьбы

WBTV: невеста в США погибла в день свадьбы из-за пьяного автомобилиста

Невеста в городе Фолли-Бич, штат Северная Каролина, США, попала в ДТП с пьяным автомобилистом и погибла в день свадьбы. Об этом сообщает WBTV.

25-летний Джейми Коморски на своем автомобиле врезался в гольф-кар, в котором ехали новобрачные Арик и Саманта Хатчинсон. За несколько часов до этого они поженились и отмечали свадьбу на пляже. В результате произошедшего невеста погибла на месте, а жених и двое других пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы. Пострадавшим предстоит перенести множество хирургических операций и длительный период восстановления.

В полиции сообщили, что Коморски, по вине которого произошла авария, находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную скорость более чем вдвое. Мужчина был арестован. Ему предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения и убийстве по неосторожности. Родственники семьи организовали сбор средств на погребение Саманты и медицинские расходы жениха.

Ранее сообщалось, что в селе недалеко от индийского города Алигарх, штат Уттар-Прадеш, жених погиб в день свадьбы. Один из друзей обиделся, что жених отказался идти за спиртными напитками, и ударил его ножом.