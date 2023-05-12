Уровень доверия россиян Путину составил почти 81 процент
ВЦИОМ: уровень доверия жителей России президенту страны Путину составил 80,9 процента
Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 80,9 процента, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Представленный показатель за прошедшую неделю продемонстрировал рост на 1,1 процентного пункта.
На вопрос об одобрении деятельности главы государства положительно ответили 77,1 процента респондентов (-0,1 процентного пункта).
В опросе принимали участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервьюирования.
По состоянию на конец апреля уровень доверия Владимиру Путину составлял 80,1 процента.