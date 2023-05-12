Модель раскрыла правду о своей работе и расплакалась

23-летняя модель Хейли Уильямс рассказала, что получает отказы в работе из-за возраста

Британская манекенщица из известного агентства Wilhelmina Models раскрыла страшную правду о своей работе и расплакалась на камеру. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok, насчитывающем 165 тысяч подписчиков.

23-летняя Хейли Уильямс рассказала, что не получает предложения от работодателей на протяжении четырех месяцев, в связи с чем у нее заканчиваются средства к существованию. По словам модели, она чувствует, что ее время в модной индустрии подходит к концу из-за возраста. «Чем старше я становлюсь, тем больше отказов получаю», — уточнила она.

Автор видео, которая переехала в США из Великобритании из-за карьеры, призналась, что ей приходится напряженно работать ради своей мечты. «Модельный бизнес очень жестокий и состоит из постоянных отказов и унижений. Деньги заканчиваются, а мне нужно на что-то жить. Я рискнула при переезде и стараюсь не опускать руки, но с каждым днем мне все сложнее», — пожаловалась инфлюэнсерша.

Пользователи сети поддержали девушку в многочисленных комментариях под постом и призвали ее не сдаваться из-за временных трудностей. «У тебя все получится, но подумай о плане B», «Уверена, все образумится», «Ты лучшая!», «Не расстраивайся», «Ты со всем справишься», — высказывались зрители.

В октябре 2021 года модель также раскрыла опасные для жизни условия работы в Victoria's Secret. Эрин Хизертон призналась, что конфликт с руководством начался во время того, как она поправилась на несколько килограммов из-за возрастных изменений тела. Девушка рассказала, что в страхе увольнения она пошла на крайние меры ради похудения.